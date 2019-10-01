حاكم أم القيوين يوجه بتخفيض رسوم الرخص التجارية 20 %

المصدر: أم القيوين- وام

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل على تخفيض رسوم الرخص التجارية بنسبة 20% لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على الإقبال إلى الإمارة وإقامة المشاريع فيها.

وثمن الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم أم القيوين بتخفيض رسوم الرخص التجارية، وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الدعم المتواصل لسموه لقطاعات الأعمال المختلفة بالإمارة، وحرصه على إيجاد بدائل وحلول فعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها.

وقال: إن تخفيض رسوم الرخص التجارية من شأنه تعزيز ثقة المستثمر بالخدمات التي تقدمها إمارة أم القيوين وتظهر التزام الحكومة بدعم الأعمال من خلال توفير التسهيلات والإمكانات لدعم القطاع الخاص والارتقاء بأدائه.