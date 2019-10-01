19.5 ملياراً قيمة طائرات تسلمتها الناقلات الوطنية في 7 أشهر

المصدر:
  • دبي ـ لؤي عبدالله
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بلغت قيمة الطائرات التي تسلمتها الناقلات الوطنية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري نحو 19.54 مليار درهم وفق مسح «البيان الاقتصادي» للبيانات الرسمية الصادرة عن كل من «ايرباص» و«بوينغ».

وأظهر المسح أن الناقلات الوطنية تسلمت 17 طائرة خلال 7 أشهر، حيث تسلمت طيران الإمارات 3 طائرات من طراز «A380» بقيمة دفترية 4.9 مليارات درهم، بينما تسلمت الاتحاد للطيران 11 طائرة منها 3 طائرات من طراز إيرباص A350-1000 بقيمة 4.3 مليارات درهم و6 طائرات بوينج 9-787 بقيمة 6.44 مليارات درهم وطائرتان من طراز بوينج 10-787 بقيمة 2.8 مليار درهم.

وتسلمت العربية للطيران طائرتي «إيرباص A321 نيو» بقيمة 950 مليون درهم، بينما تسلمت «فلاي دبي» طائرة واحدة من طراز «737 ماكس» بقيمة 120 مليون درهم.

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