«إم آى كابيتال» تنفصل عن مجموعة «كريستون مينون»

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت إم آى كابيتال، وهي شركة استشارية مالية مستقلة، تتخذ من دبي مقراً لها، متخصصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات، والديون والأسهم، وعمليات الدمج والاستحواذ، والتمويل البديل، والاستشارات الضريبية، والخدمات الاستشارية الاستثمارية، عن التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لخدمة قاعدة العملاء المتنامية، بعد إعلان انفصالها عن مجموعة كرستون مينون، بالإضافة لهيكلة إدارتها، لتصبح شركة مستقلة، تمتلك فريقاً من الخبراء الذين يعملون معاً لخدمة العملاء في مجموعة واسعة من قضايا الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات والحلول المنظمة.

وقد تم الإعلان عن خطة توسع عمليات الشركة في الإمارات الشمالية والبحرين والسعودية، كجزء من التوسع في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على قطاعات النفط والغاز والصحة والتعليم، حيث على الرغم من تحسن الأداء الاقتصادي في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي، لا تزال الظروف النقدية والمالية، أشد مما كانت عليه قبل عام 2015، ولا يزال الوصول إلى التمويل يمثل إحدى القضايا الرئيسة للشركات، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي هذا النوع من الظروف الاقتصادية، يصبح دور مستشاري الاستثمار مثل إم آى كابيتال، هاماً ومؤثراً، حيث إن الاستشارات المالية في التمويل البديل والدين وحقوق الملكية والاندماج والاستحواذ، يمكن أن تساعد الشركات على التغلب على الصعوبات القائمة.

حيث تقدم الشركة لعملائها إمكانية الوصول إلى التمويل في أسواق رأس المال العامة والبديلة، من خلال إصدار الدين أو حقوق الملكية أو رأس المال العامل، أو الأوراق المالية المختلطة، مع سجل حافل في تقديم الحلول بنجاح في ظروف السوق المتنوعة، بالإضافة لوجود الشركة في المنطقة، وعلاقاتها العميقة مع مختلف مزودي رأس المال.