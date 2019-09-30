"أسبوع دبي للاستثمار" ينطلق تحت شعار "الاستثمار في مدينة المستقبل"

المصدر: وام

انطلقت اليوم أعمال الدورة الخامسة من "أسبوع دبي للاستثمار" الذي تنظّمه "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" إحدى مؤسسات "اقتصادية دبي"، تحت شعار "الاستثمار في مدينة المستقبل" بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية وعدد من الوفود الدولية.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي في كلمة افتتاحية إن اقتصاد دبي مبني على الانفتاح مع العالم وعلى خطط استراتيجية واضحة ومفصلة.

وتحدث عن موقع دبي المتقدم بين أفضل المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الخمس الماضية والذي يعكس تنوع الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بالإمارة.

وأضاف القمزي: "تواصل اقتصادية دبي ومؤسساتها العمل على توفير بيئة استثمارية متطورة هي الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال يعززها التطور المستمر وفتح آفاق رحبة للاستثمار بالإمارة حاضراً ومستقبلاً. وتشير دراسات اقتصادية دبي، إلى إنه من المتوقع أن تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي إلى 2.1% في العام الحالي، 2019 وبنسبة 3.8% في العام 2020 و2.8% في عام 2021 ، بما يعزز من ثقة المستثمرين في واقع نمو أعمالهم".

ومن جهته قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "حافظت إمارة دبي على ريادتها العالمية ضمن أفضل 10 مدن عالمية جاذبة للاستثمارات الجديدة، على مدار السنوات الخمس الماضية واستقطبت زيادة تقدر ب 139%خلال النصف الأول من العام الحالي بإجمالي 46.6 مليار درهم، وهو إنجاز كبير، يؤكد على مدي تنوع وجاهزية اقتصاد الإمارة لتوظيف تدفقات رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب في العديد من الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تواكب تطورات القرن الحادي والعشرون".

تسلط فعاليات "أسبوع دبي للاستثمار" الضوء على ما تزخر به إمارة دبي من آفاق واعدة للاستثمار من خلال التعريف بفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية، وما تشهده بيئة الاستثمار في الإمارة من تطورات إيجابية.