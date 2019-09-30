رئيس مجلس إدارة «الاتحاد العقارية» يتراجع عن استقالته

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، اليوم الإثنين، عن عدول رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر بن بطي بن عمير بن يوسف عن استقالته وقبوله الاستمرار في منصبه الحالي والذي يشغله منذ أبريل 2017، وحتى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي في شهر أبريل من العام القادم.

ومن جانبه رحب عضو مجلس الإدارة المنتدب في الاتحاد العقارية أحمد خوري وأعضاء المجلس بقرار سحب الاستقالة مؤكداً استمرار مجلس إدارة الشركة برئاسة ناصر بن بطي وفريق العمل في دفع عجلة تطوير أداء اعمال الشركة حسب جدول الأعمال المقرر.

وكانت الشركة ذكرت الإثنين الماضي أن استقالة رئيس مجلس الإدارة تأتي لظروف شخصية.

وفي بيان سابق نفت «الاتحاد العقارية» ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والامن الاقتصادي.