دبي تؤكد أهمية توحيد الجهود المشتركة لتأمين وسائل المساعدات الملاحية

المصدر: دبي- البيان

نظمت «سلطة مدينة دبي الملاحية» اللقاء السنوي للجهات المعنية بالمساعدات الملاحية في «فندق رافلز- دبي»، وسط التأكيد على أهمية توحيد الجهود المشتركة لتأمين وسائل المساعدات الملاحية، بما يتلاءم مع المعايير والاشتراطات المعمول بها بموجب الاتفاقيات الدولية، ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 63 لسنة 2016 الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وثمّن عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، الجهود الحثيثة، التي تبذلها الجهات المعنية بالشأن البحري في دبي على صعيد المحافظة على المساعدات الملاحية المتوائمة مع القوانين المحلية والاشتراطات المعمول بها، وفق الاتفاقيات الدولية، مؤكداً التزام السلطة البحرية بتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لإرساء دعائم ضامنة لإدارة الحركة البحرية بسلاسة وكفاءة تامة، مع التركيز على تعزيز سلامة مسارات الملاحة البحرية، وتتبع حركة السفن وتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ، في دفعة قوية لمسيرة الريادة التي تنتهجها دبي باعتبارها إحدى أفضل العواصم البحرية العالمية.

وقد أتمت السلطة البحرية عمليات تقديم المساعدة الملاحية وإعطاء الموافقة للسفن بالإبحار والرسو والحركة من وإلى الموانئ الجديدة، باستخدام أضواء الملاحة البحرية و«نظام التعرف الآلي» (AIS)، وهو الأمر الذي يعزز تأمين السلامة والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية للوسائل البحرية، ضمن المياه الإقليمية في إمارة دبي.

وأوضح محمد خليفة آل حريز، مدير تحكم الممرات المائية في إدارة حركة المرور البحرية في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أن تنظيم حركة مرور السفن للمشاريع الجديدة الجارية في إمارة دبي يمثل إضافة مهمة لجهود السلطة البحرية لتطبيق أفضل الممارسات الضامنة للملاحة البحرية الآمنة، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتطبيق أفضل الممارسات البحرية، التي من شأنها ترسيخ ريادة دبي على الخريطة البحرية العالمية.

وأضاف آل حريز: «تندرج الخطوة في إطار التزامنا المطلق بإرساء دعائم الملاحة الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية والنظم المتقدمة للمعلومات والاتصالات لتجنب اصطدام السفن والمساعدة في الحصول على المعلومات اللازمة عن الموقع والاتجاه والسرعة والتوقيت العالمي ورقم التسجيل في المنظمة البحرية العالمية، انسجاماً مع مساعينا المستمرة للارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية مكونات التجمع البحري المحلي وتطوير بيئة بحرية متكاملة وآمنة وجاذبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين».

وتضم المساعدات الملاحية الموجودة في دبي العديد من أحدث الأنواع المعتمدة عالمياً ومحلياً منها العوامات الأساسية، والجانبية، وعوامات المياه الآمنة، والعوامات الخاصة وتلك المعنية بالمناطق الخطرة المنعزلة.