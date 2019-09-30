«موانئ دبي» تجذب المستثمرين في قمة الشركات بالهند

المصدر: نيودلهي،‏ دبي ــ البيان

جذبت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» - اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر «MSMs» خلال القمة العالمية الـ16 للشركات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت في نيودلهي ونظمها اتحاد الصناعات الهندية «CII».

وكجزء من مبادرة الجسر الهندي - الإماراتي، التقى فريق عمل موانئ دبي العالمية رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتطلع إلى توسيع أعمالها خارج الهند وعرض الحلول الاستراتيجية المتوافرة أمامها بما في ذلك منصات التوصيل والتشغيل وحلول كاملة لسلسلة التوريد والخدمات ذات القيمة المضافة ومنصة للاستثمار.

وعقدت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات واتحاد الصناعات الهندية «CII» ندوة على هامش القمة لعرض مركز حاضنة تجار الهند ومقره في «جافزا وان» في جبل علي كجزء من مبادرة الجسر الهندي - الإماراتي التي تم إطلاقها في جميع أنحاء الهند والتي تساهم في بناء أسس التآزر بين البلدين. وتوفر الموانئ والقدرات اللوجستية في الهند حلولاً فريدة ومتكاملة لسلسلة التوريد للشركات وقامت استراتيجية تصميم المبادرة على أساس تسهيل قدرات التكامل التجاري لمحفظة موانئ دبي العالمية التي تضم 150 عملية في 46 دولة.

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي مدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات المدير التنفيذي لجافزا إنه خلال زيارته الأخيرة للدولة وصف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الإمارات بأنها شريك مهم في تحقيق الهدف للوصول إلى اقتصاد بقيمة 5 تريليونات دولار من خلال شراكة متبادلة المنفعة، معرباً عن إيمانه بأن مبادرة الجسر الهندي - الإماراتي تدعم هذه الرؤية وبوصفها ممكن التجارة تحرص موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات على الحفاظ على شراكتها المتميزة والبناء عليها والحفاظ على البيئة التي دعمت الازدهار في كلا البلدين.