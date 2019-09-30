«دناتا» توسّع عملياتها لتموين الطائرات في الولايات المتحدة

المصدر: دبي - البيان

تواصل «دناتا» - إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم - الاستثمار في توسيع عملياتها لتموين الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال افتتاح مرفقي تموين جديدين في مطار لوغان الدولي في بوسطن ومطار لوس أنجلس الدولي وأصبحت تقدم حالياً خدمات تموين ذات جودة عالية لستة مطارات أمريكية.

وسوف يوفر أحدث توسعات دناتا في الولايات المتحدة أكثر من 250 فرصة عمل مع الشركة خلال الأشهر الـ18 المقبلة.

وقال روبن بادجيت نائب رئيس أول دناتا للتموين.. «نحن متحمسون لتوسيع تواجدنا في الولايات المتحدة من خلال توفير عملياتنا في مطارين رئيسين إضافيين».. مضيفاً أن توقعات المسافرين ترتفع مع ازدياد خيارات السفر حول العالم وتنوع التجارب التي تقدمها الناقلات الجوية.. معرباً عن فخره بتقديم خدمات متميزة لعملائنا ما يضمن تجربة تناول طعام قيّمة لمسافريهم، كما أننا نستثمر باستمرار في عملياتنا وفريق عملنا في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أهدافنا الطموحة لنصبح لاعباً رئيساً في هذه السوق المهمة.

يذكر أنه بالإضافة إلى بوسطن تدير دناتا عمليات تموين حالياً في نيويورك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وسيزيد تعداد فريق عملها الكامل في بوسطن على 150 موظفاً ينتجون أكثر من 12500 وجبة كل يوم.

وتخدم دناتا حالياً 3 ناقلات جوية في عاصمة ولاية ماساشوستس هي الخطوط البريطانية والخطوط البرتغالية، ومجموعة خطوط لاتام الجوية. ويوفر مرفق دناتا الجديد في لوس أنجلس الذي يعد الأول لها على الساحل الغربي للولايات المتحدة ما يصل إلى 100 وظيفة مع الشركة وتصل طاقته الإنتاجية إلى 10 آلاف وجبة يومياً، وتعد كوانتاس أول عملاء دناتا في مطار لوس أنجلس.