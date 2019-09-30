«نور كابيتال» تطلق منصة تداول ذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «نور كابيتال» الشركة الرائدة في مجال الاستثمار وأعمال الوساطة المالية عن إطلاق منصتها الذكية «Noor Trader»، معتمدة فيها على تطوير الحلول الأكثر تطوراً لخدمة الأفراد والمؤسسات، وموفرة للعملاء التداول في الأسواق المالية العالمية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. تم تطوير المنصة الجديدة من قبل شركة «نور اندكس» وهي الشركة المتخصصة في الابتكار التكنولوجي التابعة لمجموعة نور كابيتال الاستثمارية.

تداول

وقال عبدالله السويدي المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في نور كابيتال: إننا نسعى بشكل متواصل إلى تقديم تجربة فريدة للمستثمرين من خلال استخدام أحدث التقنيات ومنحهم أفضل منصات التداول وإتاحة مجموعة متنوعة ومبتكرة من المنتجات والخدمات المالية التي تتناسب مع كافة شرائح المتداولين.

يأتي إطلاق منصتنا الجديدة Noor Trader بعد استبيان موسع لآراء عملائنا والذي أظهر أنهم يولون أهمية خاصة للتنقل بسلاسة بين مختلف أنواع الأجهزة الذكية مع الحفاظ على درجة عالية من الكفاءة والسرية والسرعة أثناء تنفيذ عمليات التداول، والتنقل بين الأدوات والمنتجات المتعددة في الأسواق المحلية والعالمية في نافذة واحدة للتداول.

سهولة

وأضاف: «لقد حرصنا على أن ننقل متعاملينا إلى آفاق أرحب لجعل عملية التداول أسهل وأكثر مرونة وأماناً كما نهدف إلى توفير تجربة استثمارية جديدة تتيح للمستثمرين إدارة محافظهم الاستثمارية عبر الإنترنت براحة وسهولة ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية».

كما تتضمن «Noor Trader» العديد من ميزات القيمة المضافة مثل التقارير التحليلية والتحليلات الفنية والرسوم البيانية والعديد من المؤشرات الفنية المتقدمة التي تساعد المستثمرين على التحكم بمعاملاتهم واتخاذ القرارات الاستثمارية الأكثر صواباً في ما يتناسب مع الإطارات الزمنية لاستثماراتهم.