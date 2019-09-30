«إيميكول» تسجل 355 ألف طن تبريد خلال النصف الأول في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تمكنت «الإمارات ديستريكت كولينغ المحدودة» (إيميكول)، المملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، من تسجيل 355 ألف طن تبريد عن طريق ربط أكثر من 2,200 مبنى في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2019. وبذلك، تحرز الشركة زيادة بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوفر الشركة خدمات تبريد المناطق إلى مجمع دبي للاستثمار و«دبي موتور سيتي» و«مدينة دبي الرياضية»، و«أب تاون مردف» و«بلازو فيرساتشي» و«داماك هيلز» و«تلال مردف» في دبي، والسوق الليلي ومحطات المترو التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في مجمع دبي للاستثمار، وموقع «إكسبو 2020» ومنطقة «إكسبو» في مركز دبي التجاري العالمي، ما أسهم في زيادة طاقات التبريد التي تتمتع بها «إيميكول» في الساعة بنسبة 11% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2018.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: وفق التقارير الأخيرة الصادرة عن «غلوبال ماركت إنسايتس»، فقد تبين أن حجم سوق التبريد في منطقة الشرق الأوسط سيتجاوز 12 مليار دولار بحلول 2024.