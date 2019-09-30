«إمباور» تحقق أهداف حملتها الصيفية لتوفير استهلاك طاقة تبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

نجحت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، في تحقيق أهداف حملتها الصيفية السنوية، التي بدأت يونيو الماضي، تحت شعار «Switch to 24C and save more»؛ لترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق.

واعتمدت «إمباور»، في حملتها «Switch to 24C and save more» على وسائل مبتكرة ساهمت في تقليل درجة الحرارة بالمنازل بوسائل صديقة للبيئة، وتخفيض التكاليف الشهرية، إضافة إلى مجموعة من الإرشادات والنصائح التي ساهمت في الحد من استهلاك طاقة تبريد المناطق خلال فترة الصيف؛ وذلك بتشجيع المتعاملين على ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة.

وأوضحت «إمباور»، أن «الحملة ساهمت في تشجيع المتعاملين والبالغ عددهم أكثر من 100 ألف متعامل، على تقليل استهلاك طاقة تبريد المناطق، بالإضافة إلى خفض قيمة فواتير استهلاك المتعاملين».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن «حملات التوعية والمبادرات التي تطلقها إمباور باستمرار لترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق والمحافظة على البيئة، تشهد تفاعلاً كبيراً من المتعاملين، وتعكس الوعي الذي يتحلى به المستهلك، والذي يعد شريكاً فاعلاً في خطط التنمية الوطنية المستدامة».

وتابع، «أن خدمات تبريد المناطق تشهد إقبالاً متزايد، في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها دبي؛ الأمر الذي يدفعنا إلى العمل على ابتكار أحدث التقنيات في أنظمة تبريد المناطق».

وأضاف بن شعفار: «إن «إمباور» أصبحت جزءاً من استراتيجيات حكومة دبي في إدارة كفاءة الطاقة بما فيها استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية».