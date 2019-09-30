«الاقتصاد» تستعرض فرص الشراكات التجارية مع ولاية ألاباما

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، لقاءً مع جريج كانفيلد، وزير التجارة بولاية ألاباما الأمريكية، تناول بحث سبل التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، مع استعراض فرص الشراكات في قطاعات البحوث العلمية والتطوير وحاضنات الابتكار، والصناعات التكنولوجية الحديثة.

واتفق الجانبان على أن قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وحلول المياه والتقنيات الزراعية المتقدمة تحمل العديد من الفرص المطروحة للاستثمار أمام الشركات من الجانبين وبما يخدم التوجهات التنموية للطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال آل صالح لوفد رفيع المستوى من ولاية ألاباما الأمريكية بمقر الوزارة بدبي، وحضر اللقاء فيليب فرين القنصل العام الأمريكي لدى الدولة، وعبد الله الحمادي مدير إدارة السياحة بالوزارة، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وقال آل صالح إن ألاباما من الولايات التي تتمتع بمقومات اقتصادية عديدة، إذ نجحت في التحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي متقدم وطورت قدراتها في العديد من الصناعات المتخصصة، وأبرزها صناعات السيارات والطيران، وأيضاً في عدد من المجالات القائمة على المعرفة في مجالات الرعاية الصحية والبحوث العلمية وحاضنات الابتكار. وتابع أن هذه القطاعات تحتل أولوية على الأجندة التنموية للإمارات بما يخدم رؤيتها الطموحة في التحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

استقطاب الاستثمارات

وأوضح أن الإمارات تأسست على ثقافة الانفتاح على الأسواق الخارجية وتهيئة بيئة الأعمال داخل الدولة لاستقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخدم توجهات الدولة في نقل وتوطين التكنولوجيات والمعارف المتقدمة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الدولة من أهم منتجي النفط في العالم، فإنها تبنت مبكراً سياسات التنويع الاقتصادي، ونجحت في تخفيض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي إلى أقل من 30% مقابل 70% للقطاعات غير النفطية.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي بالدولة، وتحرص الدولة بشكل مستمر على تطوير قدراتها التنافسية في هذا الصدد عبر تطوير التشريعات المنظمة بما يواكب متطلبات الاستثمار ويخدم أهدافها التنموية. وأشار إلى إصدار الدولة حديثاً قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وإتاحته للمستثمر الأجنبي حق التملك بنسب تصل إلى 100% وذلك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للدولة.

من جانبه، عرض جريج كانفيلد وزير التجارة بولاية ألاباما التطورات التي شهدتها صناعات السيارات والطيران بالولاية، ونجاحها في استقطاب عدد من أهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ندوة

من جانب آخر، شارك جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، في ندوة التجارة والاستثمار التي نظمتها القنصلية العامة لجمهورية جنوب أفريقيا بدبي، والتي تأتي في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري في المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين.

وأكد الكيت في كلمته خلال افتتاح الندوة أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجنوب أفريقيا تشهد نمواً متواصلاً، حيث تمثل جنوب أفريقيا مركز ثقل اقتصادياً وصناعياً مهماً في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن أكبر الشركاء التجاريين لجنوب أفريقيا على الصعيد العالمي، بإجمالي تجارة خارجية غير نفطية وصل إلى 3.8 مليارات دولار في عام 2018، بنمو 19% مقارنة بعام 2017.