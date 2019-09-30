«جولي شيك» تطلق منصة تجار الإمارات للشركات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة جولي شيك، المنصة الصينية للتسوق عبر الإنترنت، برنامجاً متكاملاً للعلامات التجارية والشركات الناشئة الإماراتية والخليجية «منصة التجار» بما يتيح لهم تداول وبيع وتسويق منتجاتهم بشكل حصري، عبر المنصة في المنطقة والعالم، وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة لتوسيع شبكة شركاء الشركة، لتوفير منتجات وسلع متنوعة وحصرية للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وانضم للبرنامج بالتزامن مع إطلاقه في الإمارات والسعودية ودول الخليج، أكثر من 700 علامة وشركة تجارية لبيع وتداول وتسويق نحو 400 ألف منتج عبر منصة الشركة الإلكترونية.

وتشهد منصة جولي شيك للتجار نمواً متسارعاً، في مبيعات وأعداد وكميات المنتجات والسلع المعروضة، تصل إلى 70% شهرياً، وترتفع إلى 100% نهاية الربع الرابع من عام 2019، وذلك كنتيجة مباشرة لمشاريع المنصة التوسعية، حيث تهدف الشركة إلى بلوغ مبيعات التجار عبر المنصة 50% من إجمالي مبيعات المنصة خلال 3 سنوات، وذلك في إطار خطة الشركة المستقبلية لتعزيز الشراكات الناجحة مع مختلف الموردين والتجار، بما يدعم المستخدم النهائي.

وتقوم المنصة بتوفير كل التسهيلات والإمكانات التقنية والفنية للتجار، بدءاً من تصميم متطور لنافذة عرض منتجات مخصص لكل علامة تجارية، واستلام السلع والبضائع مباشرة ومجاناً، عبر فريق الشركة المنتشر في جميع أنحاء الدولة والخليج، وكذلك توفير أحدث التقنيات المتطورة التي تستخدمها الشركة في عمليات التجارة الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية.

كما تضمن الشركة للتجار مدخلاً خاصاً لعلاماتهم التجارية عبر المنصة، حيث يتم استخدام إمكانات الشركة التقنية ونظامها السحابي الفريد في تسويق منتجاتهم، وتوفير حزمة من الإعلانات التجارية عبر البوابة الرئيسية للمنصة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقدت شركة جولي شيك مؤتمراً موسعاً في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، بمشاركة 250 شركة وتاجراً محلياً في المملكة تحت شعار: «منصة مفتوحة لشراكة طموحة»، وشهد المؤتمر الأول من نوعه تكريم أفضل ثلاثة بائعين محليين زادت نسبة مبيعاتهم أكثر من 70% شهرياً.

وأعلنت شركات العربية للعود، ونجد للاتصالات، ولونيكس (Lunex) للمستلزمات المنزلية، الانضمام لبرنامج المنصة لعرض وتسويق آلاف المنتجات والسلع لعملائهم في المنطقة.

وقال كيفين تشن، المدير التنفيذي لقسم المتاجر بشركة جولي شيك، إن عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموذج مهم للأعمال الصينية في منطقة الخليج المعتمدة على الكوادر البشرية الوطنية، والبنية التحتية والتقنية المتنامية، وتوفير الخدمات اللوجستية والإلكترونية القائمة على التقنية الحديثة.

وأكد أن المنصة توفر مجموعة من الحلول والمزايا الاستثنائية لشركائها من العلامات التجارية والشركات، منها انخفاض رسوم وتكاليف التشغيل التي ستكون مجاناً خلال الربع الأخير من العام الجاري، ومنحهم أفضل تسويق وأعلى ربحية لمنتجاتهم، مع توفير منظومة دفع فورية تراعي الانسيابية في تحصيل الإيرادات من عمليات البيع.

وأضاف أن البرنامج الجديد يوفر خدمة التخزين والشحن المجاني، من مقرات التجار إلى العملاء.