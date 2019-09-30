«جلفار» تستخدم الاحتياطي لإطفاء الخسائر

المصدر: أبوظبي - البيان

وافق مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، على استخدام كامل الاحتياطي الاختياري البالغ 184.8 مليون درهم، وجزء من الاحتياطي القانوني بقيمة 376.9 مليون درهم لإطفاء خسائرها المتراكمة البالغة 561.7 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2018.

وأوضحت الشركة، في إفصاح أن ذلك يأتي وفقاً لموافقة الجمعية العمومية المنعقدة في يوليو الماضي، وإفادة مدققي حسابات الشركة، والموافقة الواردة من هيئة الأوراق المالية. كان مجلس إدارة الشركة وافق قبل أسبوعين على استمرارية الشركة في مباشرة أنشطتها بناءً على التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية. وسجلت «جلفار» خسائر بقيمة 183.9 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة بأرباح بلغت 50.9 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.