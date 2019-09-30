تعاون بين «غرفة عجمان» والصندوق الوطني في إطار المسؤولية المجتمعية

المصدر: عجمان- وام

بحث مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، تعزيز التعاون والشراكة في تنفيذ مبادرات وفعاليات تخدم أهداف ورؤى الطرفين تصب في زيادة نسب مساهمة شركات القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد في مقر غرفة عجمان ضم كلاً من ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، ونهى الهرمودي مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية أن مجال المسؤولية المجتمعية يعتمد في تطويره وتحسين ممارساته إلى تضافر الجهود وتعزيز الشراكات بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المركز يعتمد في تنفيذ مبادراته وفعالياته على شركائه الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب قطاع النفع العام. من جانبها استعرضت نهى الهرمودي عدداً من المشاريع ودور غرف التجارة والصناعة في تعزيز المسؤولية المجتمعية وآليات الصندوق في تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المعنية بالمسؤولية المجتمعية في كل إمارة.

واتفق الجانبان على ضرورة وأهمية التعاون في تنفيذ فعاليات ومشاريع تسهم في نجاح برامج المسؤولية المجتمعية.