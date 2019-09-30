«غرفة الفجيرة» تؤكد حرصها على النهوض بالقطاع الخاص في الإمارة

المصدر: الفجيرة - البيان

أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على النهوض بمستوى أداء القطاع الخاص وزيادة إنتاجية الشركات والمؤسسات التابعة له، بما يمكّن من الإسهام في دعم مسيرة التنمية في إمارة الفجيرة وتعزيز الترابط بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بها.

وقال الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن القطاع الخاص له دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية بذل الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات للإمارة، خاصة في مجالات الطاقة وتخزين وتجارة النفط والغاز والسياحة والخدمات اللوجستية.

ونوه الشيخ سعيد الشرقي، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الثالث لمجلس للدورة الرابعة عشر، مساء أمس، بأهمية تفاعل القطاع الخاص في الإمارة، ليكون سبّاقاً في طرح مبادرات عملية تسهم في إقامة مشاريع تنموية متنوعة تعود بالنفع على مجتمع الإمارة والدولة بصفة عامة.

وأوضح سلطان جميع الهنداسي، المدير العام للغرفة، ناقش عدة محاور من خلال مشروع جدول الأعمال، كان من أبرزها عمل برامج تسهم في تطوير العمل الداخلي للغرفة وتحديثها بما يواكب التقدم التكنولوجي وتقديم أفضل الخدمات للأعضاء المنتسبين ومجتمع الأعمال بالإمارة.