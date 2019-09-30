قمة أمناء الخزانة في دبي تسلط الضوء على أحدث التقنيات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أعلن منظمو قمة الشرق الأوسط السنوية لأمناء الخزانة، والتي تُعقد من 1-2 أكتوبر في «مدينة جميرا» بدبي، أمس عن إضافات جديدة للبرنامج. القمة والتي تنظمها جمعية أمناء خزائن الشركات ACT موجهة إلى المهنيين الماليين وأمناء الخزانات، وحضورها مفتوح لغير الأعضاء في الجمعية.

سيقدم الرعاة الرئيسيون بنك الإمارات دبي الوطني وبنك HSBC سلسلة من الجلسات الرئيسية وورش العمل لاستكشاف كيفية مساهمة التكنولوجيا مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي بتبسيط المعاملات وإزالة استخدام الورق.

وينضم إلى جلسة HSBC إيان بيتيجرو، الرئيس الإقليمي للابتكار لإدارة السيولة النقدية في HSBC الشرق الأوسط، بالإضافة إلى راجيش جارج، المدير المالي لمجموعة لاندمارك، وفيشال فيرما، تنفيذي إدارة النقد وخدمات الخزانة في جينيرال إليكتريك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، بالإضافة إلى آرون سينغ، أمين صندوق أرامكس. ستركز جلسة بنك الإمارات دبي الوطني على أثر الثورة الرقمية في تطوير دور الخزانة، مع تقديم فكرة «رؤى إقليمية، وجهات نظر عالمية» للمشاركة برؤى قيمة لمجتمع الخزينة في الشرق الأوسط.