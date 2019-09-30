«خليفة للابتكار» يطلق البرنامج التدريبي لحاضنات الأعمال 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز خليفة للابتكار، والذي يتخذ من جامعة خليفة مقراً له والذي تأسس بالتعاون بين كل من صندوق خليفة وتوازن وشركة مبادلة الاستثمارية وصندوق الوطن وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن إطلاقه النسخة الأولى من برنامج حاضنات الأعمال والذي سيمتد لـ 16 أسبوعاً يقدم من خلالها الدعم المالي.

يتضمن البرنامج، والذي انطلق أخيراً، تدريباً يركز على عملية تأسيس شركات ناشئة لعشرة مشاريع تكنولوجية تم تمويلها من قبل مركز خليفة للابتكار واختيارها من بين 141 مشروعاً بحثياً شمل جميع الجامعات والمراكز البحثية في دولة الإمارات، كما سيقوم البرنامج بدعم وتطوير مشاريع الأعمال والمنتجات والتسويق لها، وتشترك جامعة خليفة في برنامج حاضنات الأعمال ممثلة بأعضاء الهيئة الأكاديمية بـ 5 مشاريع.

وفي إطار برنامج تدريب حاضنات الأعمال الذي يطلقه مركز خليفة للابتكار، سيتم إرشاد وتوجيه المشاركين بشكل مباشر من قبل أبرز خبراء الصناعة وتوفير مختبرات جامعة خليفة البحثية الحديثة وربطهم بالشركاء المؤسسين للمركز، إضافة إلى توفير الدعم المالي اللازم وتسجيل رخص الشركات الابتكارية من خلال سوق أبوظبي العالمي.

ولضمان نجاحها، تحتاج الأعمال الناشئة إلى التدريب في مجالات عدة منها التسويق والمبيعات ومواءمة المنتجات لاحتياجات السوق وهو ما يوفره البرنامج التدريبي الجديد لهم. وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «لا يمكن لقطاع ريادة الأعمال أن يتطور إلا من خلال الابتكار، لذلك يسعدنا أن نكون جزءاً من البرنامج التدريبي لحاضنات الأعمال الذي يطلقه مركز خليفة للابتكار في دعم المشاريع الإماراتية الناشئة، ونحن حريصون من خلال انضمامنا مع الشركاء في هذا البرنامج على نمو وازدهار هذه المشاريع الريادية والتكنولوجية الناشئة».