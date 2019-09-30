«فوربس»: دبي جوهرة الشرق الأوسط

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت مجلة «فوربس» الأمريكية دبي بأنها جوهرة الشرق الأوسط، وأنها مدينة كونية، وأن زيارتها هي التعريف الصحيح للرحلة السياحية كما ينبغي أن تكون.

ونشرت المجلة أمس تقريراً عن أفضل برامج التوقف لزيارات قصيرة عابرة في العالم، وذكرت في تقريرها أن برنامج التوقف لزيارة قصيرة في دبي، والذي تنظمه «طيران الإمارات» للقادمين من شمال أوروبا إلى الخليج العربي، يعد من أفضل 5 برامج على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من الفنادق وزيارة كل معالم دبي السياحية لمسافرين متوجهين إلى أكثر من 150 وجهة عالمية. وأضاف التقرير أن البرنامج يتيح لأعضائه التمتع بإطلالة دبي المتألقة على البحر العربي وشواطئها الساحرة التي تمنح مرتاديها الهدوء والسكينة.