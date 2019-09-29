توقعات بزيادة إنتاج مصفاة الطويلة الجديدة للألومينا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اليوم الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز مهم في مصفاة الطويلة للألومينا في إمارة أبوظبي حيث بلغ إجمالي الإنتاج من الألومينا 600 ألف طن منذ بدء العمليات في المصفاة الجديدة في أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا المليون طن بحلول نهاية عام 2019.

وخلال أغسطس الماضي، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الألومينا 88% من الطاقة الإنتاجية لمصفاة الطويلة للألومينا.

ومن المتوقع أن تبلغ مصفاة الطويلة للألومينا مستوى الإنتاج المستمر أو ما يُعرف بحد الطاقة الإنتاجية خلال عام 2020.

وبمجرد أن يبلغ معدل الإنتاج إلى حدوده القصوى، من المتوقع أن يصل إلى نحو مليوني طن من الألومينا سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية 40% من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.

ويعمل نحو 589 شخصاً ضمن فريق العمليات بمصفاة الطويلة للألومينا، ومن بينهم خبراء محنكون تم تعيينهم من كافة أنحاء العالم، كما يضم الفريق مواطنين إماراتيين مدربين على لعب أدوار وظيفية مختلفة في هذا النشاط الصناعي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "زيادة الإنتاج في مصفاة الألومينا الجديدة مهمة معقدة ومليئة بالتحديات، وقد أعددنا العدة لزيادة الإنتاج حتى من قبل إنشائها. ولدينا فريق عالمي المستوى يتولى تشغيل مصفاة الألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو يحقق تقدماً كبيراً".

واستغرقت الاستعدادات لتشغيل مصفاة الطويلة للألومينا أكثر من 500 ألف ساعة عمل.

وتقوم مصافي الألومينا بتحويل خام البوكسيت إلى الألومينا، وهي المادة الأولية التي تستخدمها مَصاهر الألمنيوم. وتستورد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خام البوكسيت من جمهورية غينيا بهدف معالجته في مصفاة الطويلة للألومينا.