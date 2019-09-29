«مانشون جلوبال»: اهتمام لافت بعقارات دبي الفاخرة

المصدر: دبي - سيد صالح

توقّع تقرير صادر أخيراً عن موقع «مانشون جلوبال» الشبكي الأمريكي أن تشهد دبي قريباً زيادة في الطلب على العقارات.

وذكر الموقع الذي يتبع مؤشر «داو جونز» ببورصة نيويورك، أن مستهلكي العقارات في دبي يبدون حالياً اهتماماً لافتاً بالعقارات الفاخرة في الإمارة، خاصة بعد استقرار أسعارها، وبعد أن باتت في متناول أيديهم.

وأكد التقرير أن هذا الاهتمام سيتحول تدريجياً إلى طلب، وما هي إلا مسألة وقت حتى يستعيد الطلب على عقارات دبي زخمه المعهود، خاصةً في ظل التغييرات المتتابعة التي أعلنت عنها الإمارة بشأن قواعد ملكية العقارات. وتوقعت ميشيل ليديارد، اختصاصية مبيعات العقارات الفاخرة لدى شركة «لاكسهابيتات» في دبي، طلباً صحياً على المشروعات السكنية الفاخرة الجديدة في الإمارة.