«بي آي سبوتس»: القرارات الحكومية الأخيرة تصحح وضع السوق العقاري

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة بي آي سبوتس أن دور الحكومة الرشيدة في المتابعة الدقيقة لأوضاع السوق العقاري في دبي وخطط التنمية الشاملة التي وضعتها الحكومة لتعزيز مسيرة النمو واستدامته تسهم في تعزيز وضع السوق العقاري وإعادته لمسار النمو من جديد بعد قرب انتهاء الدورة التصحيحية للأسعار.

وقال هاني محمد الرئيس التنفيذي للشركة إن القرارات الأخيرة بتشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي عزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في الإمارة وخلق بيئة عقارية استثمارية أكثر جاذبية عبر توفير الحماية للمستثمرين والمطورين.

وأضاف أن تركيز جهود الحكومة في تفعيل قوانين أكثر سلاسة بشأن الملكية العقارية، ومنح التأشيرات الطويلة الأمد للمستثمرين، والتمهيد لإطلاق رهون عقارية ثانوية مبسطة قريباً، سيحفز الاستثمار العقاري.