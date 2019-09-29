«دبي للسلع المتعددة» يبحث تعزيز الروابط التجارية مع الصين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار عن قيام مركز دبي للسلع المتعددة بتنظيم فعالية «أضواء على فرص الاستثمار في التجارة» في إطار شراكة المؤسسة مع عدد من الجهات المتخصصة من المؤسسات الحكومية الرائدة والمناطق الحرة في دبي على هامش أسبوع دبي للاستثمار 2019.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يسرنا مشاركة مركز دبي للسلع المتعددة في تنظيم أحد منتديات أسبوع دبي للاستثمار 2019، فلطالما كان المركز شريكاً مؤثراً في الترويج لدبي ورؤيتها ومكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار والتعريف بالمزايا الاستراتيجية وفرص التبادل التجاري والتوسع التي تقدمها الإمارة».

وينظم مركز دبي للسلع المتعددة «منتدى التبادل التجاري بين دبي والصين» 2 أكتوبر في برج الماس لاستعراض فرص الاستثمار للشركات الصينية في ضوء الاستراتيجيات الحكومية والاتجاهات العالمية.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يُعدّ اقتصاد دبي من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ومركز دبي للسلع المتعددة سعيد بالشراكة مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لإيصال هذه الرسالة في أنحاء العالم».