سعود القاسمي يفتتح مركز تسوق الجروف فيلج

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أول من أمس، مركز تسوق «الجروف فيلج» المجتمعي، الذي يعد أول مشاريع شركة ماستر إنفستمنت في مجال إنشاء وإدارة المراكز التجارية المجتمعية برأس الخيمة، بتكلفة 85 مليون درهم.

حضر الافتتاح الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس مجموعة ماستر إنفستمنت المطور العقاري للمركز، والشيخ عبد الله بن محمد بن صقر القاسمي، المدير التنفيذي للمجموعة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين ومديري الدوائر في رأس الخيمة.

استثمارات

وأوضح الشيخ عبد الله القاسمي المدير التنفيذي للمجموعة، أن مركز التسوق الجديد الذي تم إنشاؤه على شارع كورنيش القواسم يشكل إضافة نوعية لقطاع الاستثمارات والتجزئة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة، ويمثل رؤية مستقبلية لمراكز التسوق التي تقدم باقة متكاملة من الخدمات المجتمعية للعملاء، فضلاً عما يضمه من كبريات العلامات التجارية الشهيرة التي تدخل أسواق الإمارة لأول مرة.

وأشار إلى أن مركز تسوق «الجروف فيلج» المجتمعي تم إنشاؤه على مساحة 580 متراً مربعاً بتكلفة 85 مليون درهم، ليشكل أول مركز مجتمعي متكامل يضم أول سوبر ماركت للأطعمة العضوية في الإمارة، ومناطق الألعاب، بالإضافة لمواقف المركبات وركن المطاعم ذات الإطلالة على خور القواسم وغيرها من الخدمات.

وأكد القاسمي أن المشروع هو أول استثمارات المجموعة في قطاع المراكز التجارية، تماشياً مع النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، لافتاً إلى أن الرؤية المستقبلية لقطاع التسوق ترتكز على المراكز الاجتماعية التي تقدم خدمتها للتجمعات السكانية القريبة من خلال العلامات التجارية الشهيرة التي تدخل سوق رأس الخيمة للمرة الأولى.

وأشار إلى أن المركز تم تشييده وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات البيئية، ويتيح للمتسوقين تجربة تسوق جديدة يقدمها 33 متجراً للتجزئة، بالإضافة للمطاعم، منها ماركات عالمية مرموقة اختارت «الجروف فيلج» كبوابة لإطلاق أعمالها للمرة الأولى في رأس الخيمة، في ظل نمو قطاع التجزئة الذي يعد أحد المحركات الرئيسية في عملية التنوع الاقتصادي التي تعول عليه حكومة رأس الخيمة، حيث شهدت دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية تنافساً قوياً بين الشركات الكبرى والعلامات التجارية لإيجاد موقع في سوق رأس الخيمة تماشياً مع النمو السكاني والسياحي.

صديق للبيئة

وأوضح غسان عبود مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان عبود ومقرها دولة الإمارات، خلال افتتاح أول سوبر ماركت للمجموعة صديق للبيئة في رأس الخيمة «جرانديوس»، أن المتجر الجديد يرفع عدد متاجرنا في دولة الإمارات إلى 7 متاجر في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية، والغذائية، والتي تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات المجتمعات السكنية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن حجم استثمارات مجموعة غسان عبود تبلغ ملياري درهم، ومع توسعها السريع في دولة الإمارات، قررت جرانديوس الدخول في شراكة مع «إنتر مارشيه»، الفرنسية العملاقة، وتتطلع إلى افتتاح أكثر من 30 فرعاً جديداً في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة بمعدل 10 متاجر سنوياً، لافتاً إلى أن «جرانيوس» تبدي التزاماً طويل الأمد تجاه الاستدامة، وتحرص على الاستثمار المستمر في الجهود المبذولة لمكافحة أزمة التلوث البلاستيكي العالمية والحدّ من هدر الطعام، فألغت في هذا الإطار استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في تعبئة مشتريات الزبائن، في حين تستخدم أدوات طعام غير بلاستيكية في القسم المخصص لتناول الطعام داخل السوبر ماركت.