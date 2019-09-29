توسيع آفاق العمل أمام رواد الأعمال الإماراتيين

المصدر: ميلانو - البيان

عقدت في مدينة ميلانو فعاليات الملتقى الإماراتي الإيطالي لرواد الأعمال بمشاركة 30 شركة إماراتية صغيرة ومتوسطة من أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل في عدة قطاعات، و260 شركة إيطالية صغيرة ومتوسطة.

نظم الملتقى الذي استمرت فعالياته على مدى أربعة أيام، البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي دعم مشاركة عدة شركات في الملتقى.

وتم خلال الملتقى عقد أكثر من 110 اجتماعات تجارية ثنائية بين الشركات الإماراتية والإيطالية..و تم توقيع ثلاثة عقود تجارية بين الشركات المشاركة في قطاع الأغذية والتعليم والإكسسورات.

مفتاح النمو المستدام

وألقى الدكتور أديب العفيفي الكلمة الافتتاحية للملتقى وقال أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات كما أن مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات تشهد ارتفاعاً متواصلاً ويعكس هذا بوضوح التزام دولة الإمارات ضمان الدعم التشريعي والمؤسسي لهذا القطاع الحيوي.

كما ألقى جيوفاني بوزيتي رئيس شركة «اي اف جي كونسلتينك» المتخصصة في عمليات التدويل كلمة أكد فيها أن الإمارات وإيطاليا ترتبطان بالكثير من القواسم المشتركة ومنها اهتمامهما الكبير بالشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعزيز دورها في التنمية باعتبارها من الركائز الأساسية لاقتصاد البلدين.

تعزيز التواصل

ومن جانبه أكد عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية أهمية عقد الملتقى لدوره الحيوي في تعزيز تواصل رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وتهيئة الفرصة أمامهم للدخول في علاقات تعاون وشراكات ناجحة ومجزية اقتصادياً.

وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه علي النعيمي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في سفارة الدولة بروما إن الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثيقة ومتنامية.

ولفت النعيمي إلى أن التبادل التجاري بين البلدين الصديقين شهد نمواً كبيراً وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 7.6 مليارات دولار في عام 2018 وهذا الرقم يمكن زيادته من خلال التعاون وتعزيز التعاون المشترك والبحث عن فرص تعاون جديدة في المجالات المهمة ومنها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولفت النعيمي إلى مشاركة إيطاليا في معرض اكسبو دبي 2020 باعتباره فرصة مثالية للشركات الإيطالية، لتعزيز حضورها التجاري والاستثماري في المنطقة.. منوهاً بأن الجناح الإيطالي يمتاز تصميمه الهندسي بالإبداع والابتكار.