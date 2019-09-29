«دبي للصادرات» تقود جناح الإمارات في معرض أنوجا للأغذية بألمانيا

المصدر: دبي- البيان

تعتزم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، المشاركة في معرض الأغذية العالمي (أنوجا) الذي تستضيفه مدينة كولون الألمانية، وتقود جناح دولة الإمارات والذي يضم تحت مظلته 20 شركة إماراتية تعمل في صناعة وتصدير قطاع الأغذية والمشروبات متوزعة على جناحين.

وتأتي مشاركة المؤسسة ضمن استراتيجية واضحة، تهدف إلى إبراز المنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة ولا سيما أنها تتمتع بأعلى مستويات الجودة وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق قنوات جديدة للتصدير في الأسواق العالمية.

وتأتي مشاركة دبي للصادرات في هذا المعرض للمرة الخامسة على التوالي منذ 10 سنوات كونه ينظم كل سنتين ويقام هذا العام في الفترة من 5 وحتى 9 من أكتوبر المقبل في ألمانيا.

وقال أحمد العمري، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «نحرص من خلال تواجدنا في هذا الحدث المهم على توفير أفضل الفرص عبر تعريف الشركات العالمية بالمنتجات الإماراتية والخدمات المنافسة لأرقى المنتجات العالمية، إلى جانب عقد لقاءات مع المستوردين والتجار، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص التي يوفرها قطاع الأغذية والمشروبات في دبي، لقد كانت مشاركاتنا في النسخ السابقة مثمرة للغاية، وساعدتنا على تحقيق استراتيجياتنا في تعزيز الفرص التصديرية للشركات الإماراتية».

وأضاف: «أسهمت المؤسسة خلال الدورات الماضية في الترويج لأكثر من 67 شركة محلية ودعم أكثر من 500 منتج إماراتي في الأسواق العالمية عن طريق فتح قنوات تصديرية جديدة لها في الأسواق الإقليمية والدولية.. وتركز المؤسسة خلال مشاركتها في هذه الفعاليات على عرض المزايا التجارية التي تتمتع بها إمارة دبي، إلى جانب الترويج لمناخها الجذاب لعمليات إعادة التصدير المتنوعة، وتمثل المعارض التي تختارها المؤسسة فرصة سانحة للشركات لعرض المنتجات والخدمات في قطاع الأغذية الحلال والعضوية والنباتية».

وأوضح أنه بناءً على الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، فقد تبين أن ما نسبته 2% فقط من الشركات العاملة في دبي تمارس أنشطة التصدير مقارنة بالدول المتقدمة، حيث يبلغ المتوسط العالمي 9% تقريباً وهذا يعني أن دبي تسير في طريقها لمواكبة مستويات الدول المتقدمة، علماً أن هذا هو أحد أهدافنا في المؤسسة، إلى جانب دورها للترويج التجاري وتقديم التسهيلات لمساعدة الشركات المحلية على دخول الأسواق الخارجية، وتحقيق النجاح فيها.. وبفضل التخطيط الفعال للتصدير، ارتفع عدد الشركات المستفيدة من خدمات المؤسسة بنسبة 44% في عام 2018 مقارنة بالعام السابق.

من جانبه قال صالح لوتاه، رئيس مجموعة عمل قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات إن المشاركة في المعارض الدولية مثل أنوجا تعد فرصة سانحة للشركات الإماراتية للتواصل بفعالية مع خبراء الصناعة وتقديم الأفضل في فئتها في المنطقة، وتهدف الشركات الإقليمية إلى أن تكون رائدة في مجال الصناعات الغذائية من خلال الشراكة مع أفضل الشركاء في العالم والوصول إلى أسواق جديدة.