عمار النعيمي: «جيتكس» يعزز نقل التجارب الناجحة

المصدر: عجمان ـ وام

أكملت حكومة عجمان تحضيراتها للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 6 وحتى 10 أكتوبر المقبل بحضور 12 دائرة حكومية في إمارة عجمان لإطلاق العديد من الخدمات الرقمية المتطورة والمشاريع الجديدة التي تواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان إن أسبوع جيتكس للتقنية يجمع المؤسسات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا ويعزز من مسيرة الحكومات المحلية في نقل التجارب الناجحة فضلا عن تبني المزيد من الحلول وتوظيفها في مسيرة التنمية التي تضع سعادة الشعوب في مقدمة أولوياتها.

وأكد سموه أن مشاركة حكومة عجمان في هذا الحدث السنوي الرائد ينبثق من رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمواكبة التطورات العالمية المتسارعة وأن تكون حكومة عجمان عضواً فاعلاً في كافة الأحداث المهمة التي تشهدها الإمارات.. موجهاً سموه ببذل المزيد من الجهود واستثمار «جيتكس» في عقد شراكات ناجحة تعزز مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة عجمان لاسيما في المجال التكنولوجي.

تنوع

من جانبها قالت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية إن 12 دائرة حكومية في إمارة عجمان تتخذ من جيتكس منصة لإطلاق مشاريعها المتميزة وخدماتها الجديدة وتستعرض إنجازاتها المتنوعة لاسيما في مجال التحول الرقمي الذي يعد أبرز المشاريع الرائدة التي نعمل عليها من أجل سعادة المواطنين والمقيمين على أرض إمارة عجمان.

استثناء وتميز

وكشفت شهيل أن مشاركة حكومة عجمان الرقمية لهذا العام ستكون استثنائية ومتميزة عن الأعوام السابقة حيث تستضيف سلسلة من الورش والندوات والمحاضرات باللغتين العربية والإنجليزية خلال أيام أسبوع جيتكس للتقنية بهدف تعريف الجمهور بأهمية التكنولوجيا وأثر تطبيقها على الخدمات الحكومية وعلى المشاريع الحالية والمستقبلية إضافة إلى مواضيع أخرى مهمة في مجال أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين.

وأشاد رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في إمارة عجمان بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لكافة المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها ولكافة المشاركات المحلية والدولية للجهات الحكومية والتي من شأنها تعزيز سمعة ومكانة حكومة عجمان داخلياً وخارجياً مؤكدين إطلاق خدمات رقمية جديدة وتطبيقات فريدة ومشاريع ريادية تخدم المتعاملين وتلبي تطلعاتهم.

وتضم منصة حكومة عجمان في الفعالية 12 جهة حكومية هي حكومة عجمان الرقمية ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة عجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة الميناء والجمارك ومؤسسة المواصلات العامة ودائرة التنمية السياحية ومركز الإحصاء والتنافسية ومنطقة عجمان الحرة.