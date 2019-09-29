32 جهة تحت مظلة حكومة أبوظبي في أسبوع جيتكس للتقنية

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك 32 جهة حكومية وأكاديمية تحت مظلة حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» الذي تقام فعالياته على مدار 5 أيام خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتضمن جناح حكومة أبوظبي هذا العام 4 مناطق رئيسة، تمثل الركائز الأساسية لأجندة أبوظبي الرقمية وهي: الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والتقنيات الحديثة، وتمكين المنظومة الرقمية.. وسيوفر جناح حكومة أبوظبي منصة تفاعلية مثالية لاستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية في الإمارة وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي العالمية في المجال الرقمي.

وقالت الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: تتطلّع الهيئة من خلال هذا اللقاء إلى تقديم تجربة متميزة أثناء مشاركة حكومة أبوظبي في جيتكس 2019 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها 32 جهة حكومية وأكاديمية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى عدد من كبريات الشركات العالمية في الدولة، والتي تقدم مشاركتها تحت وسم (# صنع في أبوظبي)، حيث تشكل المشاركة في المعرض العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.