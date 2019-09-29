مصفاة الطويلة للألومينا ترفع إنتاجها لمليون طن بنهاية 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت، أمس، الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات، عن إنجاز مهم في مصفاة الطويلة للألومينا في إمارة أبوظبي، حيث بلغ إجمالي الإنتاج من الألومينا 600 ألف طن منذ بدء العمليات في المصفاة الجديدة في أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا مليون طن بحلول نهاية عام 2019، وخلال أغسطس الماضي، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الألومينا 88% من الطاقة الإنتاجية لمصفاة الطويلة للألومينا، ومن المتوقع أن تبلغ مصفاة الطويلة للألومينا مستوى الإنتاج المستمر أو ما يُعرف بحد الطاقة الإنتاجية خلال عام 2020.

وبمجرد أن يبلغ معدل الإنتاج إلى حدوده القصوى، من المتوقع أن يصل إلى نحو مليوني طن من الألومينا سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية 40% من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.

ويعمل نحو 589 شخصاً ضمن فريق العمليات بمصفاة الطويلة للألومينا، ومن بينهم خبراء متمكنون تم تعيينهم من كل أنحاء العالم، كما يضم الفريق مواطنين إماراتيين مدربين على لعب أدوار وظيفية مختلفة في هذا النشاط الصناعي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ان زيادة الإنتاج في مصفاة الألومينا الجديدة مهمة معقدة ومليئة بالتحديات، وقد أعددنا العدة لزيادة الإنتاج حتى من قبل إنشائها، ولدينا فريق عالمي المستوى يتولى تشغيل مصفاة الألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو يحقق تقدماً كبيراً.

واستغرقت الاستعدادات لتشغيل مصفاة الطويلة للألومينا أكثر من 500 ألف ساعة عمل.

وتقوم مصافي الألومينا بتحويل خام البوكسيت إلى الألومينا، وهي المادة الأولية التي تستخدمها مَصاهر الألمنيوم، وتستورد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خام البوكسيت من جمهورية غينيا، بهدف معالجته في مصفاة الطويلة للألومينا.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أغسطس الماضي عملية الإنتاج في شركة غينيا للألومينا في جمهورية غينيا، ويُشحَن البوكسيت الناتج من مشروع شركة غينيا ألومينا كوربوريشن إلى عملاء آخرين في أنحاء العالم.

وتعد مصفاة الطويلة للألومينا ومشروع شركة غينيا ألومينا خطوة هامة نحو التوسع الاستراتيجي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في سلسلة القيمة الخاصة بها للألمنيوم، ويوفر هذان المشروعان موارد جديدة للإيرادات لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب تأمين عملية توريد المواد الخام التي يحتاج إليها قطاع الألمنيوم في دولة الإمارات وبأسعار تنافسية.

وتعتبر مصفاة الطويلة للألومينا أول مصفاة من نوعها في دولة الإمارات والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، واستثمرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 3,3 مليارات دولار أمريكي لإنشاء مصفاة الطويلة للألومينا. وبلغت عدد القوى العاملة التي استُخدمت في عملية الإنشاء 11542 عاملاً من 20 دولة. وقد استغرقت عمليات الإنشاء 72 مليون ساعة عمل، وهو ما يعادل عمل شخص واحد لمدة تزيد على 25 ألف سنة.

ويحتوي المصنع الجديد على نحو 9500 من الآلات والأجهزة و222 خزاناً وعدد من الأنابيب يكفي لأن يمتد من أبوظبي إلى مسقط، وكبلات يعادل طولها المسافة بين أبوظبي والقاهرة، ويقع المصنع على مساحة تكافئ 200 ملعب كرة قدم، ويشتمل على كميات من الفولاذ تكفي لبناء سبعة أبراج مثل برج إيفل.