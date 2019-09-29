«شعاع» مستشاراً لهيكلة ديون «دريك آند سكل»

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكدت «دريك آند سكل إنترناشيونال»، تعيين شركة شعاع كابيتال مستشاراً لها في عملية إعادة هيكلة الديون.وقالت الشركة في إفادة لـ «البيان الاقتصادي»، إن مجلس إدارتها قرر تعيين شعاع، وهي جزء من مجموعة أبوظبي المالية، مستشاراً لها.

وكان مجلس إدارة الشركة، ناقش مؤخراً آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة، إلى جانب أوضاع المشاريع والشركات التابعة. وسهم «دريك آند سكل» موقوف عن التداول منذ 14 نوفمبر 2018، بسبب إجراء عدة تحقيقات بشأن أسباب الخسائر الكبيرة.

وارتفعت خسائر الشركة في 2018، إلى 5.09 مليارات درهم، مقارنة بخسائر 1.4 مليار في 2017، كما وصلت الخسائر الصافية العائدة على مساهمي الشركة الأم إلى 4.5 مليارات، لتتجاوز 5 أضعاف رأسمالها، وهو ما قالت عنه الإدارة الحالية بأنها خسائر متراكمة، كان من الواجب الإفصاح عنها من قبل الإدارة السابقة خلال الأعوام ما بين 2009 - 2016، مشتملة على ديون معدومة، وشطب قيمة الشهرة وخسائر عن عمليات الشركة في الدول المختلفة، وكذلك عن مخالفات وسوء إدارة من قبل الإدارة السابقة.