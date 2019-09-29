بحث مسودة المتطلبات التشغيلية للمعيار الشرعي للمرابحة

المصدر: أبوظبي- البيان

عقدت الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات اجتماعاً بمقر مصرف الإمارات المركزي بأبوظبي، برئاسة فضيلة الشيخ د. أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة، مؤخراً، بحضور أعضاء الهيئة، د. جاسم علي الشامسي وعصام محمد إسحاق ود. عزنان حسن ود. أسيد محمد أديب كيلاني.

واطلعت الهيئة على المسودة الأولية للمتطلبات التشغيلية للمعيار الشرعي للمرابحة، والتي أعدت من قبل فريق العمل الذي شُكِّل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات. وتُلقي المسودة الضوء على القضايا التشغيلية والإجرائية لتطبيقات المرابحة، بالإضافة إلى قضايا الحوكمة والإفصاح المتعلقة بها. ويهدف تطوير هذا المعيار إلى تسهيل التطبيق السليم للمعاملات ذات الصلة بالمرابحة.

كما اعتمدت الهيئة الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية، المتعلقة بالتقارير الشرعية السنوية وتعيين أعضاء في لجان الرقابة الشرعية الداخلية.

ووجهت الهيئة العليا الشرعية بإخطار المؤسسات المالية الإسلامية بالمعيار الشرعي رقم (59)، بشأن بيع الدين الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وعقدت الهيئة العليا الشرعيّة اللقاء التشاوري السنوي الثاني 2019 مع أعضاء اللجان 18 الجاري بمشاركة ممثلي أعضاء اللجان ورؤساء دوائر الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية للبنوك التجارية واستعرض النقاش مخرجات اللقاء التشاوري الأول (2018) كما ناقش المشاركون ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية في ما يخص الضوابط والمعايير الشرعية المتعلقة برسوم وعمـــولات المعاملات المختلفة.