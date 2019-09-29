«كابيتال إنتليجنس» تؤكد تصنيف «جي إف إتش» طويل الأجل عند BB

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال إنتليجنس، أكدت تصنيفها لتعاملات النقد الأجنبي طويلة وقصيرة الأجل لمجموعة جي اف اتش المالية عند BB وB على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيفات .

وجاء تأكيد تصنيف المجموعة نتيجة لمعدل السيولة القوي والمتزايد الذي سجلته المجموعة، إضافة إلى تحسن ملف التمويل، بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة جي إف إتش الرامية إلى تنويع أنشطة أعمالها والاستثمارات المحققة للدخل.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل السيولة يعزى إلى زيادة الثقة بجي إف إتش التي شهدت نمواً مستداماً في صناديق أسواق المال. كما تعزى هذه التصنيفات الجيدة إلى قدرة المجموعة على خدمة ديونها بشكل مرضٍ، فضلاً عن الربحية القوية على المستويين التشغيلي والعام.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة «إن الثقة بالمجموعة والنظرة المستقبلية المستقرة جاءت أساساً نتيجة للتحسينات الملموسة التي سجلناها على المستويين المالي والتشغيلي، والتي شملت معدلات ربحية عالية فضلاً عن تحسن الميزانية العمومية وملف الديون بشكل كبير.»