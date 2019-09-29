«تبارك كابيتال» تدرس إطلاق مشاريع جديدة محلياً وإقليمياً

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت تبارك للاستثمار، عن تعيين مازن الخطيب في منصب العضو المنتدب لشركة تبارك كابيتال فيما تدرس الشركة إطلاق مشاريع جديدة محلياً وإقليمياً.

وقال المهندس عبدالله عطاطرة نائب رئيس مجلس الإدارة إن القرار يأتي بعد أن شهدت شركة تبارك مرحلة نهوض ونمواً تطلبت فتح آفاق جديدة لتشكيل توجهات واستراتيجيات الشركة، لإطلاق المزيد من المشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي والإقليمي. ونوه عطاطرة بدور شركة تبارك في المساهمة في تنمية اقتصاد دولة الإمارات لما حققته من إنجازات ونجاحات منذ تأسيسها عام 2011.

وأكد استمرار الشركة في مسيرتها التطويرية وفقاً للمعايير والاستراتيجيات الجديدة في السوق وتماشياً مع خطة أبوظبي 2030 الاستراتيجية.

وتأسست شركة تبارك للاستثمار عام 2011 في أبوظبي، وهي شركة استثمار تعمل على الاستحواذ على الشركات الخاصة والمساهمة ودعمها مالياً وتشغيلياً لتطوير وإعادة هيكلة أعمال هذه الشركات وتعزيز أدائها، مع تحقيق عوائد عالية للمستثمرين.