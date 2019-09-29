سفراء المنظمة البحرية الدولية يبحثون أهم القضايا المؤثرة في القطاع

المصدر: دبي ـ البيان

ناقش اجتماع سفراء المنظمة البحرية الدولية الذي عقد على هامش يوم الملاحة البحرية العالمي، أهم القضايا المؤثرة في القطاع البحري والدور المناط بسفراء المنظمة البحرية الدولية للنوايا الحسنة في الترويج للمنظمة ومهامها وتعزيز الوعي العام بالصناعة البحرية والمهن البحرية ودعوة الشباب إلى الانخراط في القطاع البحري والعمل على الوصول إلى جمهور مستهدف جديد ورفع مستوى الوعي بالمزايا الإيجابية للعمل في القطاع البحري، بالإضافة إلى العمل على إلهام جيل جديد من الخبراء البحريين.

وضم الاجتماع السفراء البحريين للنوايا الحسنة بمن فيهم السفيرة البحرية الإماراتية للنوايا الحسنة الدكتورة عائشة البوسميط، مدير إدارة الاتصال الحكومي في «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» والتي تم تسميتها سفيراً بحرياً للنوايا الحسنة من قبل المنظمة البحرية الدولية خلال الفعالية المصاحبة ليوم الملاحة البحرية العالمي التي أقيمت في كولومبيا من الفترة 15 إلى 17 سبتمبر 2019، بحضور عدد من الوزراء وممثلين مختلف دول الأعضاء في الجمعية.

وركز المجتمعون على الدور المهم للسفراء البحريين للنوايا الحسنة في المساهمة في تعزيز القطاع البحري العالمي واستدامته، وترسيخ المكانة الرائدة لهذا القطاع الحيوي.