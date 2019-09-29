200 عارض من 20 دولة بمعرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد عن مشاركته شريكاً استراتيجياً في معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سيقام المعرض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، خلال الفترة 14 - 16 نوفمبر المقبل، ويشارك في المعرض ما يزيد على 200 عارض من أكثر من 20 دولة لتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب أن المعارض التجارية وبخاصة الدولية تتماشى ورؤية الحكومة الرشيدة بتنمية التبادل التجاري المحلي والدولي واكتساب الخبرات وتطوير شراكات تجارية، ما يعزز فرص نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة محلياً.

وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، إن المعرض يمثل فرصة للشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمـــتوسطة، للتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة.