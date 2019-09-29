1000 سيدة أعمال إماراتية بعجمان يحصلن على رخصة وعضوية بدايات التجارية

المصدر: عجمان - وام

تمكن مجلس سيدات أعمال عجمان من العمل خلال الأعوام السابقة وحتى الوقت الحالي على نمو واستدامة أعمال ومشاريع عضواته وتطورها، وإطلاق مبادرات مبتكرة، زادت من إجمالي عضوية المجلس وإعداد الحاصلات على رخصة بدايات إلى ما يزيد على 1000 عضوية ورخصة للمرأة الإماراتية.

وأشادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان ـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال اجتماع مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان الذي عقد للاطلاع على منجزات العام 2019 ومناقشة الخطة الاستراتيجية للعام 2020، بجهود القيادة الرشيدة في توفير الدعم والمقومات المتنوعة لمجتمع الأعمال وخاصة سيدات الأعمال بما يعزز من استفادة عضواته وتنمية أعمالهن.

وأضافت أنه وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2019 تم تنظيم 6 ورش تدريبية في التسويق والإنتاج والطب التكميلي وريادة الأعمال، استفاد منها 118 سيدة أعمال، كما وقع المجلس 6 اتفاقيات تعاون مع شركائه الاستراتيجيين هدفت إلى تنوع وزيادة المزايا الموجهة لسيدات الأعمال.

وأوضحت أن الإقبال من سيدات الأعمال زاد على عضوية المجلس حَيْث وصل عداد الحاصلات على رخصة بدايات إلى ما يزيد على 1000 عضوية ورخصة.