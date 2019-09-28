«طيران الإمارات» تعيد هندسة العمليات التجارية لتعزيز قدراتها

المصدر: دبي - البيان

أجرت «طيران الإمارات» تعيينات وتغييرات في فريق العمليات التجارية، بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها على خدمة عملائها بصورة أفضل عبر شبكة خطوطها العالمية، والاستجابة بمرونة للفرص في مختلف الأسواق.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «الدائرة التجارية مسؤولة عن تحقيق أهدافنا وتسجيل أفضل النتائج، حيث قاربت الإيرادات في العام الماضي 100 مليار درهم. وهي شاهد على قوة شركتنا وتوفر المهارات التي تتيح لنا تعبئة الشواغر الرئيسة داخلياً من العاملين الذين يتمتعون بخبرات واسعة. وأنا على ثقة من قدرة فريقنا على تقديم أفضل مستويات الدعم لعملائنا، ومتابعة تعزيز استراتيجيتنا ومواصلة النمو لتحقيق أهدافنا».

وتقرّر أن تسري التعيينات والتغييرات التالية اعتباراً من 1 أكتوبر 2019، على أن يرفع مسؤولو العمليات التجارية في الأسواق الرئيسة عبر القارات الست تقاريرهم إلى عدنان كاظم، وشملت تعيين: سالم عبيدالله، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الأمريكتين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس أول الشؤون الدولية، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، وسوف يضاف لمهامه سوقا الإمارات وسلطنة عُمان، وأورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، ويتولى حالياً منطقة أفريقيا، وبدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا، ويتولى حالياً منطقة الشرق الأقصى، وتيري أوكوك، يتولى حالياً منصب نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أوروبا وروسيا الاتحادية، وسوف يضاف لمهامه سوقا ألمانيا والمملكة المتحدة، وأحمد خوري، يواصل مهامه في منصب نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا وشبه القارة الهندية.

كما ستجرى بالإضافة إلى ذلك التنقلات التالية في الدائرة التجارية: عيسى سليمان أحمد، يشغل حالياً منصب نائب رئيس العمليات التجارية لمنطقة الهند ونيبال، وسوف تتم ترقيته إلى نائب رئيس إقليمي للولايات المتحدة وكندا، وسيرفع تقاريره إلى سالم عبيدالله، وجبر العذيبي، يشغل حالياً منصب نائب رئيس العمليات التجارية لمنطقة باكستان، وسوف يتولى منصب نائب رئيس لمنطقة الهند ونيبال، ومحمد سرحان، يشغل حالياً منصب مدير العمليات التجارية لمنطقة تايلند وميانمار وكمبوديا، وسوف تتم ترقيته إلى نائب رئيس لمنطقة باكستان، وسيرفع تقاريره إلى عيسى سليمان أحمد، وأندرو بيرن، يشغل حالياً منصب مدير إقليمي لمنطقة سنغافورة وبروناي وماليزيا، وسوف تتم ترقيته إلى نائب رئيس المبيعات (الولايات المتحدة)، وسيرفع تقاريره إلى سالم عبيدالله.