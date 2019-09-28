الطلب على العقارات مستقر ويتسم بالنمو الإيجابي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أكد كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما» المنظمة لمعرض سيتي سكيب العالمي: أن منصة المعرض ركزت على تعزيز واقع المعرفة ومشاركة الآراء والتطلعات حول توجهات القطاع العقاري.

وقال في تصريحات «البيان الاقتصادي» إن مستويات الطلب المحلية مستقرة وتتسم بالنمو الإيجابي، مؤكداً أن عدد المشاركين في الدورة التاسعة عشرة بلغ 100 جهة عارضة، وتضم أرض المعرض أجنحة وطنية لمجموعة من الدول مثل البحرين ومصر وفرنسا والهند والسعودية وعمان وباكستان وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

عصر التحول

وأضاف أن معرض لهذا العام يحمل شعار «التكيف مع التغيير: رسم مسار في عصر التحول»، وعززت المنصات الحوارية المصاحبة للمعرض من الأهمية الاستراتيجية للمعرض من حيث تسليط الضوء على مستجدات الصناعات المرتبطة بالقطاع مثل التقنيات العقارية وجوانب الهندسة والتصاميم وممارسات الاستدامة وغيرها. وأما على صعيد المنتجات العقارية فإننا نشهد في كل دورة إطلاق المشاريع الجديدة من داخل وخارج الدولة.

مواصفات استراتيجية

وأشار مدير سيتي سكيب إلى أن دبي تتميز بمواصفات استراتيجية تستقطب القوى الشرائية وتجذب الأفراد والمستثمرين للاستقرار في دبي، وقد صنف مؤشر دويتشه بنك لجودة الحياة لعام 2019، دبي في المركز الأول عالمياً من حيث الأمان، والأولى عربياً في الأجور، كما حلت دبي في المركز الثالث عالمياً من حيث أسعار العقارات نسبة إلى الدخل. وفي فئة القوة الشرائية احتلت دبي المركز الرابع عالمياً على المؤشر، وبالتالي فإن مستويات الطلب المحلية مستقرة وتتسم بالنمو الإيجابي.

وأوضح أن الفرص المثالية التي يوفرها المطورون تأتي من عروض تنافسية تشمل كل أنواع العقارات السكينة والتجارية والعقارات للأغراض الاستثمارية، بالإضافة إلى التسهيلات وخطط السداد وحلول التمويل التي توفرها المصارف كأحد أهم محركات الطلب، بالإضافة إلى الأسباب الثابتة التي ميزت دبي عن الكثير من مدن المنطقة، وهي كثرة الفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي والإمارات، فعلى سبيل المثال ارتبط موعد تسليم الكثير من المشاريع بالتزامن مع إكسبو2020، ولا يجب أن ننسى بيئة الأعمال الميسرة التي توفرها المدينة، بالإضافة إلى التقدم التقني الذي تتميز به الإمارة ويسهم في تسهيل العديد من الوظائف والتعاملات اليومية، ما يمنح الإمارة نمطَ حياة عصرياً ومريحاً وجاذباً.

وأفاد بأن الجهات العارضة تعلن عن نسب المبيعات وأرباحها في ختام مشاركتها في المعرض، وبدورها تسعى منصة سيتي سكيب إلى تعزيز المكاسب ودفع عجلة المبيعات العقارية، حيث نستضيف وفود استثمار عالمية، وشهدت دورة المعرض لهذا العام زيارة 500 وكيل استثمار أمريكي لاستكشاف الفرص المتاحة.

المستثمر الصيني

ولفت سبيلر إلى دخول عدد كبير من المستثمرين الصينيين سوق دبي، فبحسب تقرير حديث من دائرة الأراضي والأملاك، وصلت استثمارات الصينيين في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 إلى 1.7 مليار درهم، ما يجعلها سادس أعلى جالية مستثمرة في الإمارة خلال هذه الفترة، بعد أن كانت في المركز الخامس عشر في 2017، كما أنهم من بين أكثر 20 جنسية نشطة في البحث عن العقارات خلال 2018 عبر منصة دوبيزل العقارية.