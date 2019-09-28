«جيتكس شوبر» يغري الزوار بعروض «النداء الأخير»

المصدر: دبي - البيان

يمنح «جيتكس شوبر 2019»، الفعالية الأضخم من نوعها على مستوى المنطقة في مجال التقنيات الاستهلاكية، كافة المقيمين في الإمارات فرصة أخيرة لاكتشاف الأسعار والعروض الخيالية لأحدث الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المعروضة خلال فعالياته، التي تختتم اليوم.

وتوافدت جموع المستهلكين إلى أرض المعرض للتعرف على أكثر من 35 ألف منتج معروض للبيع وليحظوا بفرصة الفوز بأفضل الصفقات والباقات الترويجية الحصرية بالمعرض. وشهد المعرض توافد أعداد كبيرة من الراغبين باغتنام فرص باقات الحسومات الخاصة، لا سيّما في ظل مستويات المبيعات العالية التي سجّلتها الهواتف الذكية الحديثة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الشخصية.

وقال نارايان أجاروال، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى شركة «إيماكس»: «يُعتبر جيتكس شوبر من أضخم الفعاليات السنوية في مجال الإلكترونيات، والتي تمنح المستهلكين فرصة شراء الأجهزة التي يحلمون بها وغيرها من الإلكترونيات بأسعار جنونية للغاية. نبدأ التحضيرات للفعالية قبل انطلاقها بشهور عدة لكي نضمن تقديم أفضل الأسعار ومنح القدر الأكبر من الهدايا المجانية. وتزداد العروض جاذبية في الأيام الأخيرة من المعرض، حيث نقدم حسومات مفاجئة قد تصل إلى حد بيع منتجات مثل أجهزة آيفون بأسعار لا تزيد على ألف درهم».

وقال طيب غفور، مدير مجموعة تجارة التجزئة المنظمة لدى «أكسيوم تيليكوم»: «يُحافظ جيتكس شوبر على مكانته كأكثر فعاليات قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية تميّزاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُمكن للمستهلكين الحصول على أفضل العروض على هواتفهم الذكية وأجهزتهم المفضّلة من أفضل تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية في مكان واحد».