«سيتي سكيب» يختتم أعماله بتحفيز الشراكات

المصدر: دبي - البيان

اختتم أمس معرض «سيتي سكيب العالمي 2019» والذي تنظمه «إنفورما ماركيتس» سنوياً، وشهدت منصة المعرض التجارية والأكبر من نوعها في المنطقة والمتخصصة بالعقارات، إقبالاً ملحوظاً من قبل المشاركين والزوار طيلة أيام المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث نجح في تحفيز الشراكات بين رواد القطاع العقاري عالمياً.

وأشاد مستثمرو العقارات المشاركين من مختلف دول المنطقة والعالم بالتنظيم الناجح للفعالية، والقيمة المضافة التي تجلبها الفعاليات المصاحبة للمعرض، والرامية إلى جمع المستثمرين لتقوية أواصر التعاون وتحفيز تنمية الأعمال والشراكات الاستراتيجية فيما بينه.

حوارات

وفي هذا الإطار يأتي تنظيم برنامج «حوارات سيتي سكيب» المصاحبة للمعرض منذ إطلاقه قبل 19 عاماً حتى الآن، وهي عبارة عن سلسلة من الجلسات التفاعلية المجانية المقدمة لزوار المعرض، والتي استمرت لمدة يومين، والتي ركزت في اليوم الختامي ولأول مرة على موضوعات ذات أهمية بالنسبة للزوار والمستهلكين. وشهدت جلسات اليوم الختامي حضور الزائرين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي للتعرف على الاتجاهات والتطورات الرئيسية في جميع المجالات السكنية والتجارية والصناعية والفنادق والتجزئة والمكاتب فئات الأصول.

تجارب وممارسات

وقال ستيفن بوكولي، الشريك المؤسس ومدير العمليات في «كوينتنشيال كوارترز»: «أسهم برنامج حوارات سيتي سكيب في تقديم نظرة شاملة حول الجوانب الأكثر أهمية المرتبطة بخدمة العملاء، وشارك الخبراء أفضل تجاربهم والممارسات التي يمكن اعتبارها نماذج يحتذى بها في هذا المجال كما يمكن إسقاطها على أي من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية». وأضاف: «تكمن أهمية هذه المنصة في إتاحتها للتواصل المباشر بين الزوار والخبراء لتقديم الإجابة عن استفسارات الزوار».

وقال ماريو سيبوك، المستشار الإداري لدى «بي إم أو آند ستراتيجي»: «قدمت جلسات حوارات سيتي سكيب أهم مستجدات المشهد العقاري، حيث شارك قادة الأعمال والخبراء رؤاهم وتطلعاتهم المستقبلية، وسلطت الضوء على أهمية التقنيات العقارية في تحديد ملامح التوجهات المستقبلية للقطاع».