جناح أراضي دبي يستضيف وفداً من المستثمرين الأمريكيين

المصدر: دبي - البيان

استقبل جناح دائرة الأراضي والأملاك في دبي وفداً كبيراً من الولايات المتحدة الأمريكية يمثلون العديد من جوانب الاهتمام إزاء الاستثمار في سوق دبي العقاري.

يأتي تنظيم أراضي دبي لاستقبال الوفود العالمية الزائرة في إطار خطة قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري للترويج لعقارات دبي حول العالم، والتوصل إلى علاقات شراكات فاعلة مع مؤسسات الوساطة والاستشارات العقارية. وسيكون أعضاء الوفد الحالي والوفود السابقة سفراء مؤهلين لإبراز الخصائص الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها دبي، كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية حول العالم.

وكان انعقاد معرض «سيتي سكيب العالمي 2019» فرصة مثالية لجميع أعضاء الوفد للاطلاع على أهم المشاريع التي يتم تطويرها في الإمارة، ولقاء المطورين والتعرف منهم مباشرة على خططهم ومشاريعهم المستقبلية.

ضمّ الوفد الأمريكي القادم من ولاية فلوريدا ما يزيد على 400 شخص من الوسطاء والمستثمرين ورجال الأعمال، إضافة إلى عدد من المستشارين العقاريين. وكانت زيارة الوفد حافلة بالكثير من الأنشطة والفعاليات، حيث قامت الدائرة بتنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة التي أتاحت لهم استكشاف المزيد عن مختلف الجوانب المتعلقة بسوق دبي العقاري.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بعدد من المشاريع التي ظهرت بأعلى مستويات الجودة بما يضمن لقاطنيها أرفع الأنماط الحياتية، إضافة إلى المواصفات المتميزة التي تعكس رقي الحضارة المعمارية في الإمارة.

وكان جدول زيارة الوفد قد اشتمل على جولة شاملة لزيارة عدد من مواقع المطورين، إضافة إلى الترتيب لاجتماع خاص مع الإدارة العليا للدائرة، حضره سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة، وماجد علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذراع الترويجية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتم خلال اللقاء تقديم العديد من العروض التوضيحية ومناقشة الاقتراحات الكثيرة التي قدمها الوفد، وعرض منتجات «ريوس» لعرض التمويل الجماعي وصناديق الاستثمار .