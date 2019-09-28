اقتصادية دبي تصدر 12295 عقد تأسيس إلكترونياً في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 12295 عقد تأسيس إلكترونياً و4894 ملحق عقد تأسيس إلكترونياً، وضم ذلك 279 رخصة تم إصدارها من خلال الموافقة على الرسائل النصية التي تصل المتعاملين من الرقم 6969 دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي أو مراكز الخدمة المعتمدة في 9 أشهريأتي تصديق عقود التأسيس وجميع الملاحق التابعة لها إلكترونياً لدى اقتصادية دبي وجميع مراكز الخدمة المعتمدة تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الخاص بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

النشاط

وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً منذ شهر يناير 2019 وحتى اليوم على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 59% (7310)، والتجارية بنسبة 39% (4779)، ثم السياحية (160) والصناعية (46). وأظهر التقرير أن 80% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً تمت من خلال اقتصادية دبي، في حين وصلت نسبة ملاحق عقود التأسيس 50%. وأشار التقرير إلى أن الشركات ذات مسؤولية محدودة قد تصدرت قائمة الشكل القانوني للرخص، حيث وصل عددها إلى (10039).

وأظهرت نتائج التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أنه تم إصدار وتصديق 1367 عقد تأسيس إلكترونياً ما نسبته 93% من إجمال عقود التأسيس، و507 ملاحق عقود التأسيس إلكترونياً ما نسبته 65% من إجمالي ملاحق عقود التأسيس خلال شهر سبتمبر فقط. وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

المدينة الأذكى

ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري وعقد التأسيس إلكترونياً وإصدار الرخصة التجارية في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي المعتمدة، والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني لإصدار عقود التأسيس وملاحقها.

ويأتي إصدار عقد التأسيس إلكترونياً وفي زيارة واحدة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للتحول للمدينة الأذكى في العالم، حيث تركز استراتيجية اقتصادية دبي على تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة بإمارة دبي. ويعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري على توفير أرقى وأذكى الخدمات للمتعاملين، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، بالإضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والخدمات الرقمية والتطور التكنولوجي العالمي على مستوى دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص.

دليل

وقام قطاع التسجيل والترخيص التجاري مؤخراً بإعداد دليل حول إصدار وتعديل عقود التأسيس يحتوي على معلومات شاملة عن إصدار عقد التأسيس ومرفقاته، حيث صمم لتزويد متعاملي اقتصادية دبي بالمعلومات التي يحتاجونها لضمان إتمام وإنجاز معاملاتهم وطلباتهم والإجابة عن استفساراتهم ومتابعتها بأقصى سرعة ممكنة.

ويضم الدليل أشكال عقود التأسيس التي تقوم اقتصادية دبي بإصدارها وتصديقها وإصدار ملحقات لها في حال التعديل، ومنها: عقد وكيل خدمات؛ عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؛ عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.