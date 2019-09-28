المسافرون الدوليون يعتبرون التوقف في مطار دبي فترة استجمام

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع «Travel&leisure» أن دبي تعتبر مدينة توقف عالمية للمسافرين. وذكر الموقع في تقرير له أنه مع تحول مدن التوقف إلى وجهات متنامٍية للسفر، فإن دبي تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعل منها محطة توقف مثالية للمسافرين على متن الرحلات الطويلة إلى أو من أماكن أخرى مثل آسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأضاف أن موقع دبي الممتاز يجعل التوقف فيها بالنسبة للمسافرين العائدين من أستراليا أو أي وجهة آسيوية، فترة اِسْتِجْمام ترحيبية وسط رحلة تمتد 24 إلى 32 ساعة.

وأشار التقرير إلى أن دبي تعتبر مدينة التفوق، فهي حاضنة للأكبر والأطول والأغلى والأرخص، كما أن جعبتها حافلة بكل شيء، فهي مدينة تفيض إشراقاً وتألقاً، لذا فهي واجبة الزيارة. وأشار التقرير إلى أن مطار دبي يبعد 15 دقيقة فقط بالسيارة عن وسط المدينة وعدد من الفنادق الفاخرة من فيرمونت دبي إلى ريتز كارلتون.