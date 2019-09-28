«المستشفى الأمريكي» توسع استثماراتها في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة المستشفى الأمريكي دبي عن خططها لزيادة استثماراتها في دبي ضمن استراتيجية جديدة للتوسع تتضمن افتتاح 6 مراكز طبية جديدة في 2020.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي: «إن خطط التوسع الجديدة تأتي ضمن رؤيتنا المتمثلة في رفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق أعلى المعايير الصحية، والتي من شأنها أن تسهم في جعل المنطقة أكثر صحة واستدامة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي. ولتحقيق التميز، عقد المستشفى العديد من الشراكات الفاعلة ومنها شراكتنا مع مايو كلينيك في الولايات المتحدة».

وتعتزم «المستشفى الأمريكي» توقيع تحالفات مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية على المستوى الدولي، لضمان تطوير النظم الصحية ومواكبة التقدم والابتكار والتميز.