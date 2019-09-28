الذهب ينخفض ويسجل ثالث خسارة أسبوعية

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار الذهب أمس مسجلة ثالث تراجع أسبوعي في الشهر، إذ تتعرض لقيود في الوقت الذي فاقت فيه سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات وقبع الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسة.

وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1499.22 دولاراً للأوقية (الأونصة) لينخفض 1% في الأسبوع بعد أن ربح 2% في الأسبوع الماضي. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1506.01 دولارات للأوقية.

وهبطت الفضة 1.34% إلى 17.56 دولاراً، ونزل البلاتين 0.2% إلى 928.34 دولاراً وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1659.54 دولاراً.