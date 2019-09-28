مشروعات أبوظبي التجارية تستهدف التصدير

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت صحيفة «إيكونومست» البريطانية أن أبوظبي تحرص على ضخ المزيد من الزخم لحركة صادراتها وبصفة خاصة زيادة صادراتها غير النفطية عبر موانئها، حيث تستهدف مشروعات الإمارة التجارية الأسواق التصديرية.

وأصدرت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للصحيفة تقريراً خاصاً أمس عن «مكتب أبوظبي للصادرات»، والذي أعلنت أبوظبي في وقتٍ سابق من الشهر الجاري عن إطلاقه ككيان يتبع «صندوق أبوظبي للتنمية» موضحاً أن إطلاق الكيان الجديد يأتي في سياق مساعي أبوظبي المستمرة لتوفير مزيداً من التمويل لصادراتها غير النفطية، بُغيَة دعمها.

وأشار التقرير إلى أحدث إحصائية بشأن صادرات أبوظبي والصادرة عن «مركز الإحصاء- أبوظبي»، والتي أفادت ببلوغ صادرت الإمارة خلال الربع الأول 27.6 مليار درهم مسجلة ارتفاع 15% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد تقرير «ايكونومست انتيليجانس» أن المشروعات التجارية في أبوظبي موجهة بالأساس صوب التصدير، وأضاف أن الأرقام الإيجابية بشأن زيادة صادرات الإمارات، معززة بإنشاء «مكتب أبوظبي للصادرات»، ستمنح هذه المشروعات مزيداً من الثقة بشأن نمو صادراتها والتوسع خارجياً.