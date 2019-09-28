تثبيت تصنيف بنك أبوظبي التجاري

المصدر: دبي - البيان

ثبتت «كابيتال انتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك أبوظبي التجاري» عند «+ A»، وكذلك ثبتت المؤسسة تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «1 A»، وكلا التصنيفين من الدرجة المتوسطة العليا كما منحته نظرة مستقبلية مستقرة. وصنفت المؤسسة القدرة المالية الذاتية والقوة المالية الجوهرية لدى «أبوظبي التجاري» عند «bbb+» فيما صنفت مستوى الدعم غير التقليدي الذي يحظى به البنك عند درجة شديدة الارتفاع.

ورفعت «كابيتال انتليجنس» تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة «المصرف» إلى الدرجة «A» .