«إكسفورد بزنس» تتوقّع ارتفاع الطلب على عقارات دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت مؤسسة «إكسفورد بزنس جروب» البريطانية أن الطلب على عقارات دبي سيشهد ارتفاعاً على المديين القريب والبعيد.

ونشرت المؤسسة تقريراً حديثاً عن سوق العقارات في دبي وآفاقه المستقبلية موضحاً أنه على الرغم من ارتفاع حجم المخزون العقاري في دبي، إلا أن ثمة عوامل إيجابية محددة من شأنها استيعابه ومنها ارتفاع النمو السكاني في دبي، حيث أشار أحدث إحصائية لمركز دبي للإحصاء إلى ارتفاع عدد سكان الإمارة في 30 يونيو الماضي إلى 3.3 ملايين نسمة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.1%، بالمقارنة مع 30 يونيو 2018. وعلاوة على ذلك، توقعت دراسة صادرة عن «بلدية دبي» في 2016 أن يصل سكان دبي إلى 5.2 ملايين نسمة 2030.

وأوضحت «إكسفورد بزنس جروب» أن الارتفاع المطرد في عدد سكان دبي من شأنه استيعاب الارتفاع في مخزون الوحدات العقارية في الإمارة موضحةً أن المحفزات المتتالية التي أعلنت عنها دبي تباعاً خلال العامين الماضي والجاري، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى الإمارة تشكل عامل دعم مهماً للقطاع.

وأوضح التقرير أن عوامل نمو الطلب على عقارات دبي تتضمن القرار الأخير الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مطلع الشهر الجاري بتشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي، لتحقيق توازن العرض والطلب في سوق العقارات بالإمارة مؤكداً أن اللجنة سيكون لها دور كبير في ضمان استقرار السوق واحتفاظ الطلب على عقارات دبي بالزخم.