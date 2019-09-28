«الخليج للخدمات البحرية» تحصل على تسهيلات

المصدر: دبي - رويترز

قالت الخليج للخدمات البحرية أمس إنها توصلت إلى اتفاق مع مقرضين لضمان أنها ستحظى بسيولة مستمرة حتى نهاية العام بعد شهر تقريباً من استقالة رئيس الشركة. وسيوفر الاتفاق للشركة تجديد تسهيل قائم لرأس المال العامل بقيمة 25 مليون دولار واستخدام تسهيلات سندات ما سيدعم الشركة حتى نهاية 2019.

واستقال الرئيس التنفيذي للشركة دنكان أندرسون بعد أن حذرت الشركة من أن إعادة تقييم لسفنها وعقودها أظهرت أن الأرباح ستنخفض هذا العام.

وقالت الشركة إنها تواصل محادثات مع مقرضين بشأن «حل طويل الأجل» يركز على الاتفاق على تعديل وتمديد تسهيلاتها القائمة بحلول نهاية 2019.