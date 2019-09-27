رفع الهيكل الرئيسي لـ «ذا لينك» أطول مبنى أفقي معلّق في العالم 2020

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة نيكين سيكي اليابانية في مجال التصميم المعماري والهندسي والمشاريع الحضرية، أن الهيكل الرئيسي لأطول مبنى أفقي معلق في العالم «ذا لينك» الذي يربط البرجين العموديين في مشروع «ون زعبيل» متعدد الاستخدامات في دبي سيتم رفعه إلى مكانه مع بداية عام 2020. ولا يخلو مشروع «ون زعبيل» من التحديات، لا سيما المبنى الأفقي المعلق الذي يعادل وزن برج إيفيل الشهير في باريس.

ويضع المبنى بطول 230 متراً ووزن يتجاوز الـ 8,000 طن معايير عالمية جديدة في فن تصميم هياكل الأبنية الأفقية.

وقال الدكتور فادي جابري المدير التنفيذي والمسؤول الرئيسي عن أعمال «نيكين سيكي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة والهند وأستراليا وأوروبا: «كان تصميم أطول مبنى أفقي معلّق في العالم تحدياً كبيراً بحد ذاته، لكنه في الوقت نفسه يمثل إبداعاً لا نظير له في التصميم المعماري، لا سيما أن هذا المبنى يصل بين برجين عموديين ويرتفع 100 متر عن الطريق السريع».

تمكن فريق التصميم لدى «نيكين» من مواجهة آثار الميلان والانحراف العمودي من خلال تصميم شبكة الإسناد المائل باستخدام الفولاذ التي تضم عوارض متقاطعة قطرياً بهدف إيجاد مساحة خالية من الأعمدة بهدف توفير زاوية رؤية وإطلالات مذهلة من مناطق الجذب المتنوعة التي يضمها هذا المشروع بما في ذلك المطاعم المرموقة والردهات الفاخرة.

سيتم بناء الهيكل قطعة تلو الأخرى فوق جسرٍ نشط على أن يتم إغلاقه أمام حركة المرور خلال مرحلة بناء الهيكل، حيث سيتم سحب الهيكل تدريجياً باستخدام نظام بناء الجسور ورفعه 100 متر إلى مكانه الرئيسي.